Rocco Casalino malore a Verissimo: «Possiamo interrompere l'intervista?». Poi si scioglie in lacrime. Toffanin reagisce così

Su Leggo.it le ultime novità. Rocco Casalino malore a Verissimo : «Possiamo interrompere l'intervista?». Poi si scioglie in lacrime. Silvia Toffanin reagisce così. Oggi, l'ex portavoce di Giuseppe Conte è stato ospite nel salotto di Canale 5 per promuovere il suo libro "Il portavoce". Durante l'intervista, Casalino si è commosso fino alle lacrime e ha chiesto di interrompere l'intervista.

Leggi anche > Belen a Verissimo: «Santiago? Quando ha scoperto di Antonino, ha avuto una reazione inaspettata...». Toffanin scoppia in lacrime

«Ho avuto vita una dedicata allo studio - spiega Casalino -. Ero sempre il primo della classe. Poi ho fatto l'esperienza del Grande Fratello per un motivo, ma dopo quell'esperienza sembrava che tutti i miei anni di studio non ci fossero più. Sono figlio di emigrati italiani in Germania. Vivevo solo con cose usate, anche i mobili e i materassi. Li lavavamo, ma restavano macchiati. Adesso voglio lavorare per avere almeno in soldi per comprare cose nuove. Noi italiani in Germania abbiamo vissuto il razzismo. Alle elementari fui selezionato per andare in una scuola per alunni bravi, ero l'unico italiano. Mi prendevano in giro, mi sentivo sempre fuori posto. Dagli insulti, si passava alla violenza. Un branco mi picchiava».

Poi, Casalino racconta il dramma del papà violento: «Spesso, io, mia madre e mia sorella dormivamo nella vasca da bagno, l'unica stanza con la chiave. Avevamo paura quando mio padre tornava ubriaco. Era una violenza troppo forte. Pugni in faccia, morsi a mia madre. Mi sembrava tutto assurdo». Poi l'ex portavoce, sopraffatto dall'emozione, si blocca e chiede di tagliare l'intervista. «Non è facile parlare del dolore di mia madre», spiega. Silvia Toffanin lo rassicura: «È bello che fai uscire le tue emozioni».

L'intervista riprende e Casalino parla della sua omosessualità: «Non è stato facile accettarlo. Me ne sono accorto uscendo dal Grande Fratello. All'inizio dicevo di essere bisessuale, ora dico di essere gay. Anche se ancora faccio fatica a dirlo».

Ultimo aggiornamento: 21 Febbraio, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA