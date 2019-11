di Valeria Arnaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, in arte er Patata, scontata la pena, racconta la sua storia a Domenica Live.«Nel 2009 sono stato assolto, poi aperto ho una pescheria, non si lavorava, la crisi, la depressione, mi sono rotto un braccio, ho dovuto chiudere la pescheria….».Brunetti era il compagno di«Ci siamo lasciati dopo 17 anni. Ho saputo che non stava tanto bene, ma non mi parlava molto, era arrabbiata. Poi da un amico comune, il giorno che è mancata - dice, commuovendosi - ho saputo che non c’era più. Era una donna forte, è stata una storia molto bella».Poi l’arresto.«Mi hanno trovato con un po’ di erba. Sai quella disperazione che ti porta a fare un po’ di stupidaggini. Ho pagato con due anni di reclusione: 6 mesi a casa, e gli altri alla casa circondariale di Velletri. In questi mesi ho pensato tanto, ho pensato a quanto sono scemo. Con me c’erano compagni di brutte avventure, poi diventi una famiglia. Ora voglio ripartire, voglio essere un buon padre».Brunetti ha una figlia.lo invita alla ripartenza anche professionale: «Hai fatto ridere tutta Italia».