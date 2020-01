I Fatti Vostri, Roberta Morise assente da giorni. Magalli: «Non sta bene, ha avuto un problema»

Roberta Morise non sta bene. A parlare è Giancarlo Magalli che questa mattina al programma Rai I Fatti Vostri ha spiegato il motivo per cui la Morise sarebbe assente da qualche giorno nella trasmissione. «Non sta bene purtroppo, ha avuto un problema. Fa ridere, perché Roberta per noi è una bambina, talmente tanto la consideriamo una bambina che credo si sia presa una malattia da bambini, non so se morbillo o rosolia, una cosa del genere», ha spiegato il conduttore.

La showgirl manca da qualche giorno e la sua assenza ha preoccupato i fan. Anche oggi nel non vederla Magalli ha esordito dicendo: «Ci sono solo esponenti di una prorompente virilità, manca l’unica donna che avevamo, la nostra Roberta Morise», per poi spiegare i motivi. Malata, ma nulla di grave, solo qualcosa, a quanto ha lasciato intendere il collega, di lungo e fastidioso.



Da parte di tutto lo staff sono arrivati gli auguri per una pronta guarigione: «Noi speriamo che torni in pista velocemente anche perché non la possiamo sostituire in nulla di quello che fa, oggi mandiamo uno spazio registrato tanto la ricetta vale comunque, poi per i prossimi giorni vedremo come fare». Poi la conclusione e l'invito a tornare presto: «Coraggio torna, ti aspettiamo con grande impazienza».