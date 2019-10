Morta Roberta Fiorentini, era Italia nella serie cult Boris: l'attrice aveva 70 anni

di Silvia Natella

attrice di teatro, cinema e televisione, è morta ieri, 23 ottobre, a Roma. Figlia d'arte (suo padre era), era nota soprattutto per aver interpretato il ruolo dellanella serie cult. Il cast della fiction, celebre per aver raccontato un dissacrante spaccato della televisione italiana attraverso gli occhi di una troupe strampalata, la ricorda su«Con grande dispiacere vi annuncio che oggi è venuta a mancare Roberta Fiorentini. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia», si legge nel post pubblicato sui social. La protagonista della serie era nata il 22 novembre 1948 e stava per compiere 71 anni.LEGGI ANCHE Morto Mattia Torre, sceneggiatore di “Boris”: aveva 47 anni Nel cinema ha lavorato come attrice nel film "L'amico di famiglia" (2006), didove ha interpretato la parte della moglie di Saverio - mentre nel 2015 ha lavorato conper la realizzazione del film "Io e lei". E poi "Due vite per caso" (2010), "Henry (2011)", "Boris - Il film" (2011), "Un matrimonio da favola" (2014), "Natale a 5 stelle" (2018).