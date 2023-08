Robbie Robertson, morto il rocker da film leader dei The Band: il chitarrista canadese accompagnò Bob Dylan

Si è spenta a ottant’anni un’altra leggenda musicale, Robbie Robertson, a lungo il chitarrista preferito da Bob Dylan.

Le origini

Il batterista di questa band era un certo Levon Helm: la band di Hawkins nel giro di un paio di anni arruola anche altri musicisti: il bassista Rick Danko, ed i due tastieristi Richard Manuel, and Garth Hudson. In poco tempo questa formazione (Robertson, Helm e gli altri), si stanca di suonare rockabilly ed inizia ad esibirsi da sola attirando l’attenzione di John Hammond e di Albert Grossman, vale a dire le persone più vicine a Bob Dylan. Nel giro di poco gli Hawks diventano così la backing band di mr. Zimmerman e con lui si esibiscono tra il 1965 ed il 1966. Questa formazione però è ormai pronta al grande salto: ecco che nasce The Band, formazione che miscela come nessuno prima il rock con il folk, il country con il blues, il bluegrass con le tradizioni francesi. Il tutto rifluisce in uno dei più importanti dischi del rock: Music from big pink, incredibile esordio del 1968. Robertson è il maggior autore del gruppo. Vivono senza fiato per sette anni. Quando nel 1976 si esibiscono per il concerto che poi sarà immortalato da Martin Scorsese nel film The last waltz, il gruppo è allo stremo e si mette in naftalina. Riprende i concerti dopo qualche anno, ma nel 1986 Richard Manuel, organista geniale, si suicida e nel suo primo disco solista Robertson scriverà per lui Fallen Angel, canzone da brividi.

I dischi solisti

Robertson entra in una ricca fase produttiva sia con dischi solisti, tra cui i bellissimi Contact from the Underworld of Redboy (1998) e How to become Clairvoyant (2011), che con una lunga serie di produzione cinematografiche, vista l’amicizia e la collaborazione stabile con Martin Scorsese. Robertson si spegne a Losa ANgeles. Il rock gli sarà debitore per sempre.