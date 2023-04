Rita Pavone a Domenica In: «Gianni Morandi mi fece la corte. Nel 2005 mi fermai per un'operazione al cuore. Mai usate droghe»

«La forza di questo mestiere è provare sempre emozione». Rita Pavone, all'anagrafe Rita Ori Filomena Merk-Pavone, classe '45 dopo 60 anni di carriera si racconta a Domenica In. «Fisicamente sei tale e quale», Mara Venier si complimenta con l'artista che nonostante i 77 anni è in una forma invidiabile. «Mangio cose giuste, quando posso camminare lo faccio ma credo che sia una componente mia. Mamma era cicciotta anche io in un periodo ma poi ho recuerato».

In 60 anni di palcoscenici di cose ne ha viste e fatte la “Zanzara di Torino”. «Che momento è della tua vita?» chiede ammirata zia Mara. «Ho inziato dalle balere e da un giono all'altro la mia vita è diventata una favola». Si perchè Rita ha iniziato da un concorso dei castelli Romani. «Ho vinto la festa degli sconosciuti. Mio padre mi ha iscritto il provino era ad Ariccia». Ma come ha fatto a non sbandare mai, a tenere sempre la testa salda e a non farsi travolgere dal successo la cantante? «Ho sempre vissuto di un'adrenalina personale non ho bisogno di altre sostanze sono già tanta io». Ma come è davvero Rita Pavone? «Rita fa una vita molto tranquilla, la Pavone appena entra in scena è un'altra ma le due convivo bene. Non sono mai caduta perchè sapevo che se facevo una cretinata avrei perso la bellezza di quel momento».

La corte di Gianni Morandi

Rita Pavone veniva derisa per il suo aspetto minuto, ma non si è mai fatta toccare da ciò, anzi. «Io ho avuto dei bellissimi ragazzi che mi facevano la corte, anche Gianni Morandi, mi ha fatto la corte quando vivevamo nella stessa pensione a piazzale Clodio. Era anche geloso perché avevo un flirtino con Bruno Filippini. Ci beccò mentre ci baciavamo, disse che lo avrebbe detto a mia madre. Io Gianni l’ho sempre considerato un bellissimo ragazzo, ma un fratellone», racconta la cantante a Domenica In. Nella sua vita sentimentale però grande spazio lo ha il marito, Teddy Reno. Non si è mai montata la testa e questa è la forza del suo Geghegè. «Mi ritengo una donna privilegiata perché ho condiviso il palco con i più grandi».

L'intervento

Nel 2005 Rita però nonostante il successo decide di fermarsi. «Non ero felice di quello che mi veniva proposto. Prima di tutto ho fatto un'operazione molto importante, ero un cadavere, mi avevano aperto da una parte all'altra per operarmi all'aorta. Quindi siccome non mi venivano proposte cose che mi piacevano ho smesso. Poi mi ha chiamato renato Zero, dopo 8 anni, e da lì ho ricominciato». La cantante ad un certo punto della sua carriera è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento al cuore. Dopo una serie di controlli ed accertamenti la terribile scoperta: «mi trovarono due occlusioni al tronco dell’aorta» raccontò tempo fa. Fu proprio Teddy Reno a prendere una decisione importante per Rita Pavone. Dopo il malore, infatti, il produttore discografico decise di trasportare la moglie all’ospedale di Monza. Fu proprio lui a ricordare quei momenti in una vecchia intervista. «In aereo l’ ho portata al Policlinico di Monza. Le hanno fatto la coronarioscopia, negli anni si era formata una placca al centro dell’ aorta e aveva ostruito la circolazione: poteva andarsene da un momento all’ altro».