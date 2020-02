Sanremo 2020, Amadeus a Che Tempo che fa: «Ho deciso che improvviserò molto». Poi la frecciatina su Rita Pavone

Amadeus ospite in collegamento da Sanremo a Che Tempo che Fa. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (ancora una volta collegata da casa a causa dell'incidente che l'ha costretta temporaneamente sulla sedia a rotelle), salutano il conduttore ormai prossimo alla 70esima edizione di Sanremo che partirà martedì. Amadeus si mostra sorridente e rilassato e nel corso dell'intervista e si lascia andare a battute e scherzi.

Amadeus spiega che stanno provando molto, ma ammette: «Si stiamo provando, ma improvviseremo molto» e Luciana lo interrompe subito dicendo: «Attenzione ad improvvisare che fai dei casini, un passo indietro e un passo avanti». Il conduttore di Sanremo confessa di non sentire troppo la tensione e dice di dormire a lungo, ma proprio durante l'intervista c'è un piccolo incidente di percorso, cade una parte della scenografia posteriore e si mostra il logo del Tg1 tra le risate del pubblico.

Fabio e Luciana, entrambi conduttori in passato del Festival, scherzano con Amadeus su tutte le cose che si deve ricordare di fare durante le serate. Fazio chiede delle anticipazioni e in diretta il direttore artistico annuncia un piccolo dettaglio dei suoi outfit confessando che indosserà solo il papillon. Fabio poi ricorda il cast citando Fiorello, Benigni e Tiziano Ferro e a quel punto nell'inquadratura finisce anche il comico siciliano: «Io conosco ques'uomo da Anni», dice parlando di Amadeus, «Ma non fa niente, non prova, non fa nulla».

Il conduttore di Che Tempo che Fa chiede chi vincerà il Festival ad entrambi, sia Fiorello che Amedeo restano vaghi, fino a quando Rosario non dice: «Secondo me vince uno di sinistra», e Amedeus risponde lanciando una frecciatina: «Quindi tranne Rita Pavone quindi vanno bene tutti». Nel corso del collegamento continuano le battute e Fiorello incalza: «Domani ci sarà un'altra conferenza stampa, qui siamo tutti preoccupati», con il chiaro riferimento alle parole fraintese di Amadeus su Francesca Sofia Novello. Il collegamento si chiude tra battute e risate, date le frecciatine e i precedenti nelle conferenze stampa, le basi per un Sanremo scoppiettante, per ora, sembrano esserci.

Ultimo aggiornamento: 3 Febbraio, 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA