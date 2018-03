Stasera Celebrity MasterChef da Amatrice. Il Comune: «Grazie per aver scelto la nostra terra»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel secondo episodio di Celebrity MasterChef, in onda questa sera alle 21,15 su Sky Uno HD, gli otto personaggi rimasti in gara affronteranno la prova in esterna ad Amatrice, dove i concorrenti dovranno cucinare un intero menù nel Polo del Gusto, il nuovo spazio polifunzionale, simbolo della rinascita della città e di uno dei tesori più preziosi del territorio: la gastronomia. Le squadre di aspiranti Masterchef cucineranno per i giurati, che per l'occasione sono settanta amatriciani.Il Comune di Amatrice ringrazia Sky Italia ed Endemol Shine Italy, che ha curato la produzione di Celebrity MasterChef, «per aver scelto Amatrice come location per la puntata che andrà in onda questa sera e che saprà evidenziare le meraviglie del territorio dal punto di vista gastronomico, ambientale e naturalistico».