Ricky Tognazzi chi è? Età, ex moglie, figli, l'amore (e il sesso) con Simona Izzo, il fratello norvegese (scoperto dai giornali): l'attore a Back to School

Ricky Tognazzi ospite a Back to School. Torna stasera in tv, mercoledì 12 aprile alle 21.20 su Italia 1, dopo il successo della scorsa settimana, il programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport, tornano sui banchi di scuola per rifare l’esame di quinta elementare. Alla conduzione Federica Panicucci, che prende il posto di Nicola Savino, e affiancata da Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come Scintilla che veste i panni dell’indisciplinato capoclasse. Ad aiutare gli allievi nello studio ci saranno i Maestrini, cioè 13 bambini dai 7 agli 11 anni che, lezione dopo lezione, cercheranno di preparare al meglio la classe sulle materie assegnate, che sono oggetto d’esame. Chi saranno i protagonisti di questa puntata? Assieme all'attore e regista ci saranno anche Carmen Di Pietro, Aldo Montano, Raffaella Fico e Luca Onestini. Ma vediamo insieme chi è Ricky Tognazzi?

Ricky Tognazzi, chi è: gli esordi

Ricky Tognazzi, all'anagrafe Riccardo Tognazzi, è nato a Milano il 1º maggio 1955 (ha 67 anni), è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Figlio degli attori Ugo Tognazzi (1922-1990) e Pat O'Hara (1933-2018), Ricky ha tre fratellastri, nati dai due successivi matrimoni del padre: Thomas Robsahm, Gianmarco e Maria Sole Tognazzi. Dopo aver frequentato sin da piccolo molti set cinematografici grazie al padre (che poi lo vorrà per qualche comparsata in alcuni suoi film), studia in Inghilterra e poi al DAMS dell'Università di Bologna, e si diploma nel 1975 presso l'Istituto di Stato per la Cinematografia e Televisione "Roberto Rossellini" di Roma. Inizia a lavorare come aiuto regista per Luigi Comencini, Pupi Avati e Maurizio Ponzi.

La carriera

Nel 1987 ha debuttato come regista con Fernanda, episodio della serie televisiva Piazza Navona progettata da Ettore Scola. Si è confermato, negli anni, uno degli autori cinematografici italiani più importanti della sua generazione. Tra le sue interpretazioni come attore ricordiamo invece: Piccoli equivoci, La famiglia, Ultrà, La Scorta, Vite Strozzate, Una storia semplice, Il cielo in una stanza, In questo mondo di ladri e tanti altri. Per il piccolo schermo, invece, ha girato le fiction I giudici – Excellent Cadavers, il Papa buono, L’isola dei segreti – Korè, Mia madre, il caso Enzo Tortora e nel 2021 ha diretto, insieme alla moglie, Svegliati amore mio, su Canale 5, che aveva come protagonista l’attore Raul Bova.

L'ex moglie e la figlia

La vita privata di Ricky Tognazzi: dal suo primo matrimonio con Flavia Toso ha avuto una figlia, Sarah. In seguito, nel 1995, ha sposato la collega Simona Izzo. La coppia ha deciso di non avere figli in quanto entrambi ne avevano già uno nato da una precedente relazione. Un amore che va avanti da quasi 40 anni quello tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Lei, in precedenza, aveva avuto una lunga relazione con Maurizio Costanzo. Prima ancora, dal 1975 al 1978 è stata coniugata con Antonello Venditti, dal quale ha avuto il figlio Francesco.

L'amore (e l'intimità) con Simona Izzo

«La nostra vita è un festival di amore, eventi, passioni e noi siamo i registi di questa vita. Ci chiamiamo “il circo Tognizzo”» Raccontò la Izzo qualche anno fa al Corriere. Il feeling della coppia è a 360°, anche se l’affiatamento sotto le lenzuola, come altri aspetti della vita a due, si è evoluto ed è maturato, come ha spiegato l’attrice in un'intervista: «Quando eravamo giovani, se stavamo due o tre giorni senza fare l’amore, ci domandavamo: “Amore, ma che è successo? Ti sei innamorata di un altro? Ti sei innamorato di un'altra? Non ti piaccio più?”. Adesso se succede due volte al mese ci diciamo: “Hai visto, abbiamo fatto l’amore due volte. Che meraviglia!”. Come cambia la matematica della relazione, vero?». PUna coppia che funziona da un punto di vista sentimentale e anche professionale. Simona e Ricky lavorano spesso insieme.

Il fratellastro norvegese scoperto dai giornali

Ricky, come detto, ha tre fratelli, ma ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme alla moglie Simona Izzo, ha fatto una confessione inaspettata. In particolare, ha raccontato il momento in cui ha scoperto di avere un fratello: «Mia madre stava leggendo Novella 2000 e mi ha detto: 'Tuo padre deve dirti qualcosa'». Il fratello del noto regista si chiama Thomas Robsahm ed è nato dalla relazione del papà Ugo con Margarete Robsahm.

Anche Thomas, proprio come Ricky, lavora nel mondo del cinema. Infatti è un produttore, sceneggiatore e regista. Come ha raccontato Tognazzi, poi, il padre Ugo decise di andare in Bulgaria per riportare il figlio a Roma. E quando si sono trovati uno di fronte all'altro, Gianmarco - l'altro fratello di Ricky - ha guardato Thomas e gli ha detto: “Che carini che siamo insieme, sembriamo due fratelli”.