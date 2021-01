Ricky Martin, nuovo look a quarantanove anni: «Quando ti annoi...decolora»

Un nuovo look per Ricky Martin, che a quarantanove anni compiuti da poco e sempre in splendida forma stupisce i suoi follower su Instagram. Ricky Martin ha postato dal suo account Instagram un selfie che lo vedo con la barba biondo platino.

RICKY MARTIN NUOVO LOOK PER NOIA

Ricky Martin ha condiviso una foto che lo ritrae col suo nuovo look. Un selfie al mare col suo primo piano e un’inedita barba biondo platino: “Quando ti annoi – spiega il cantante nella didascalia – decolora”. La condivisione naturalmente ha conquistato i fan del cantante sulla rete, che si sono detti entusiasti per questo piccolo cambiamento deciso dal loro beniamino. Un periodo felice e tranquillo per Ricky Martin, che lo scorso 24 dicembre ha spento 49 candeline.

RICKY MARTIN IN FAMIGLIA

Ricky Martin, con l’America in lockdown (ha sospeso il tour in coppia con Enrique Iglesias a causa della pandemia) trascorre le giornate nella sua villa di Los Angeles, in California, assieme al marito, l’artista svedese Jwan Yosef sposato nel 2017 e la numerosa famiglia. Ricky infatti ha quatto figli nati da madre surrogata, Valentino, Matteo, Renn Martin-Yosef e Lucia: “Ci sono momenti – ha spiegato il cantante in un’intervista a “People” - in cui ne voglio altri dieci. Poi ci sono quelle mattine in cui tutti piangono e allora penso “Ok, forse stiamo bene così…”.

Ultimo aggiornamento: 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA