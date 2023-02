Morto Richard Belzer, star di Law & Order. ​«Aveva molti problemi di salute»

L'attore statunitense Richard Belzer, l'amatissimo comico che ha iniziato come tagliente performer della tv americana prima di trovare ulteriore notorietà nel ruolo del cinico ma risoluto detective John Munch nelle serie tv «Homicide» (1993-1999) e «Law & Order - Unità vittime speciali» (1999-2016), è morto oggi all'età 78 anni nella sua casa di Bozouls, nel sud-ovest della Francia.

Morto Richard Belzer, chi era

L'annuncio della scomparsa è stato dato a «The Hollywood Reporter» dallo scrittore Bill Scheft, amico di lunga data dell'attore. «Aveva molti problemi di salute e le sue ultime parole sono state: 'Vaffanculo, figlio di puttana'», ha detto Scheft. Belzer aveva debuttato al cinema nell'esilarante «The Groove Tube» (1974) ed aveva scaldato il pubblico agli esordi del «Saturday Night Live» con le sue esibizioni comiche. Grazie alla visibilità raggiunta in televisione venne scritturato per piccole parti in alcuni film di successo tra cui «Saranno famosi» (1980) e «Scarface» (1983).

Il personaggio

Il detective John Munch interpretato da Belzer ha fatto la sua prima apparizione nel 1993 nel primo episodio di «Homicide» e la sua ultima nel 2016 in «Law & Order - Unità vittime speciali». Tra questi due drama tv della Nbc, Belzer ha interpretato il detective in altre otto serie, sicuramente uno dei poliziotti più memorabili della storia della televisione, Munch - basato su un detective di Baltimora realmente esistito - era un investigatore estremamente intelligente, ostinatamente diligente, che credeva nelle teorie cospirative, diffidava del sistema e perseguiva la giustizia con un occhio distaccato. Spesso ricorreva a battute secche e acerbe per far capire il suo punto di vista: «Sono un detective della omicidi. L'unico momento in cui mi chiedo perché è quando mi dicono la verità», era una tipica replica di Munch.