Riccardo Fogli, Parpiglia su Instagram: «Mi sono dimesso». Gelo su Alessia Marcuzzi

di Emiliana Costa

i Fabrizio Corona a Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi continua a suscitare polemiche. Dopo le scuse in diretta di Alessia Marcuzzi, oggi

Il videomessaggio dGabriele Parpiglia, uno degli autori del programma, ha dichiarato su Instagram di aver rassegnato le dimissioni. Ma andiamo con ordine. Negli ultimi giorni, Parpiglia era finito nell'occhio del ciclone per la sua amicizia con Corona. E su tanti siti era spuntato il suo nome tra gli autori licenziati. Ma oggi il giornalista di Chi ha chiarito la sitazione in un post sulle stories di Instagram.«Ultima volta che parlo dell'Isola dei Famosi. Mentre tutto il mondo scriveva stronz*** io e ripeto io (non posso essere smentito) mi ero già dimesso serenamente, con tanto di documenti ufficiali. Non muore nessuno sia chiaro. Ne riparliamo quando finirà il programma».I fan si scatenano. E sotto a un suo post, una follower chiede: «La conduttrice mette becco nelle decisioni del capo progetto e degli autori, può dire di non mandare in onda un video? Oppure decidono gli autori a prescindere?». Parpiglia risponde in maniera enigmatica, con tre emoticon: la mano che saluta, la faccina che pensa e la faccina che ride. Cosa avrà voluto dire? Staremo a vedere.