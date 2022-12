Gf Vip, Riccardo Fogli rischia la squalifica meno di 24 ore dopo l'ingresso. «Ha bestemmiato»

Clamoroso al Grande Fratello Vip. Riccardo Fogli, entrato solo ieri sera nella Casa più spiata d'Italia, sarebbe già a rischio squalifica. Il cantante questa mattina, parlando in cucina con Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Antonino Spinalbese, avrebbe infatti pronunciato un'espressione proibita dal regolamento del reality. Sui social il video della frase incriminata circola all'impazzata, con numerosi utenti pronti a chiedere la squalifica del nuovo concorrente: «Riccardo Fogli ha bestemmiato», scrivono nei commenti.

Gf Vip, Riccardo Fogli squalificato? Il video della presunta bestemmia

L'audio tuttavia non è chiaro ed è difficile immaginare un provvedimento disciplinare in mancanza di prove evidenti. L'ex musicista dei Pooh, in ogni caso, ha pronunciato la frase in un contesto scherzoso e - fanno notare in molti - potrebbe essere riconducibile più a un «intercalare toscano» che a una bestemmia.

Il caso di Stefano Bettarini

In molti hanno ricordato quanto accaduto al Gf Vip 2020, quando Stefano Bettarini venne squalificato in una circostanza analoga. L'ex calciatore, anche lui entrato in Casa da poco, fu espulso per una bestemmia. Bettarini provò a giustificarsi, spiegando di aver semplicemente utilizzato un intercalare della parlata toscana, ma la produzione del reality non volle sentire ragioni.