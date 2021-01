Riccardo Cioni è morto a 66 anni: «Era il più grande dj della Toscana». A Natale aveva avuto il Covid

Lutto nel mondo della musica. Il dj toscano Riccardo Cioni è morto a 66 anni: era risultato positivo al Covid nelle settimane scorse, come aveva scritto lui stesso sui suoi social il giorno di Natale. La notizia la riporta Il Tirreno che lo definisce «il più grande dj toscano» e che spiega che dopo aver contratto il virus era stato ricoverato in ospedale, dal quale, però, era stato dimesso dopo qualche giorno. Pare, però, che le condizioni del dj siano velocemente peggiorate durante le feste fino all'epilogo più tragico possibile.

APPROFONDIMENTI COVID-19 Roma, l'infermiere Alvaro muore di Covid a 61 anni il giorno di... BARI Coronavirus, maestra muore a 39 anni: si era contagiata all'asilo CENTO Covid a Ferrara, morto a 55 anni il carabiniere Luca Rigato, lascia... NOCERA INFERIORE Covid a Nocera Inferiore, incinta al quarto mese muore per il virus:... LUZZARA Covid a Reggio Emilia, morta a 21 anni Martina Bonaretti: «Era... PIEMONTE Covid, dramma a Torino: Chiara Cringolo muore a 21 anni, aveva un... ROMA Covid, nonna Fiorina (108 anni): «Ho già vinto la...

Strappato dai propri affetti familiari, a causa di breve ed improvvisa malattia non collegata alla recente epidemia, in... Pubblicato da Riccardo Cioni su Giovedì 7 gennaio 2021

Anche la moglie Agnese ha confermato su Facebook la scomparsa del marito: «Con grande dolore vi comunico che Riccardo Cioni è venuto a mancare.vorrei scrivere tante cose ma non ho la forza». Cioni era un personaggio storico per gli amanti dei club e negli anni 80 aveva trovato un buon successo in tutta Italia, soprattutto, spiega sempre il quotidiano toscano «nella tecnica del mix con i dischi di vinile, quelli che venivano chiamati ‘gli scambi». Il dj aveva trovato il successo negli anni 80, quindi, anche grazie ad alcuni pezzi, il più famoso era stato "In America" che aveva trovato successo anche al di fuori dei confini nazionali e di cui il dj aveva fatto un remix uscito proprio poche settimane prima della sua scomparsa quando lo stesso Cioni aveva annunciato: «È arrivato il contratto da un'etichetta discografica per la distribuzione a livello mondiale».

Volevo esprimere i miei più sentiti ringraziamenti ai medici, infermieri e volontari del 2° Padiglione dell’Ospedale di... Pubblicato da Riccardo Cioni su Venerdì 25 dicembre 2020

Il giorno di Natale, Cioni aveva scritto sulla sua pagina Facebook per ringraziare i medici e il personale sanitario che lo aveva accompagnato nel ricovero: «Volevo esprimere i miei più sentiti ringraziamenti ai medici, infermieri e volontari del 2° Padiglione dell’Ospedale di Livorno per l’impegno, la professionalità, la dedizione e la cortesia dimostrata in questi giorni.Con la promessa che, quando l’emergenza Covid sarà alle spalle, organizzerò un evento per ringraziarvi personalmente. Buon Natale e l’Augurio di Felice Anno nuovo».

Covid, partorisce ma è positiva e la mandano a casa in isolamento. Pochi giorni dopo muore senza aver visto suo figlio

Roma, l'infermiere Alvaro muore di Covid a 61 anni il giorno di Natale: tra pochi giorni sarebbe andato in pensione

Covid a Ferrara, morto a 55 anni il carabiniere Luca Rigato, lascia moglie e due figli: «Una vita dedicata al prossimo»

Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio, 08:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA