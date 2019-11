Renato Zero: «Torino capitale e sede governo. Ridiamo Roma al turismo e alla cultura»

A Radio Radio ospite di Sonia D’Agostino al salotto di

Renato Zero ha lanciato una petizione che riguarda la Capitale, la sua città, alle prese con tanti e gravi problemi.

Ecco che arriva la proposta di Renato Zero:

Cioè se ne andassero tutti a Torino che è una città meravigliosa, dove si lavora, è operosa, è piena di spunti per poter riflettere e c’è un’aria meravigliosa. Roma la riconsegnassero al turismo, la riconsegnassero al patrimonio culturale, ai musei e a tutto il resto. Sai che vuol dire avere i politici nel centro di Roma? Tutto questo via vai di macchinette blu, bianche e mimetizzati? Sai quello che comporta ai romani? Sai che io ho la residenza in centro e per andare in centro devo pagare un quantum all’anno per potere andare a casa mia? Ma ti rendi conto che devo mangiare pane e scarpe di Prada perché non c’è neanche un servizio in cui uno si possa rifocillare? Voglio dire questo centro è diventato presidio di questo andazzo dei Ministeri e della politica. Non lo trovo giusto. Se facciamo la petizione domani di trasferire la capitale a Torino io firmo subito. Anzi lo firmo subito. Datemi un foglio: “Torino capitale d’Italia e sede del Governo. Roma capitale della cristianità. Firmato Renato Fiacchini”. Così siete sicuri che sono io

