Renato Zero, il dolore per la morte della mamma a Domenica In: «La ricoverammo ma non è più tornata a casa»

Renato Zero ospite oggi nel salotto di Mara Venier per ripercorrere la sua carriera e presentare il suo ultimo album "Autoritratto". Un disco per lasciare traccia di tutte «di tutte le mie esperienze artistiche». Un successo il suo che condivide con i suoi fan: "I sorcini". Con loro ha «un rapporto quotidiano».

Renato Zero, il coming out (mai fatto), moglie, carriera e controversie: chi è il celebre cantante e autore oggi a Domenica In

Renato Zero, dall'infanzia alla morte della mamma: il ricordo

Il racconto di Renato Zero a Domenica In parte dall'infanzia: «Quando ero piccolo in casa eravamo 12, con i fratelli di mamma, i nonni e i miei 4 fratelli, eravamo una famiglia povera». Domenico Fiacchini) è morto a 63 anni, la mamma (Ada Pica) dopo ed è a lei che renato dedica in particolare il suo ricordo. «L'ho avuta in casa finché mi è stato dato modo di tenermela, poi negli ultimi due mesi dovemmo ricoverarla e non fece più ritorno in casa. Ma il ricordo del sorriso di mamma la mattina, con la spremuta d’arancia, mi aiuta a vivere ancora oggi».