Renato Zero compie 68 anni: un post affettuoso per ringraziare i “sorcini” di tutte le età

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Renato Zero compie 68 anni ed è festa insieme a lui per i fans che coprono cinque decenni, un lunghissimo periodo costellato da grandi successi e dalla vendita di 50 milioni di dischi frutto di 41 album.Il cantautore romano ha voluto ringraziare i suoi "sorcini" con un affettuoso post sul profilo Facebook: "Gli anni miei sono passati accarezzandomi e dandomi sempre tanti spunti affinché nessun giorno risultasse carente o addirittura vano. Ho incontrato gente con il mio stesso sguardo sognante e la mia stessa voglia di sentirmi libero e sereno. Ci siamo cercati, sfiorati, condivisi, sfogati e ritrovati sempre! Un grazie a tutti per farmi ancora sentire utile. Per regalarmi ancora slanci da quella poltrona dalla quale mi avete osservato crescere. Grazie di cuore!!!”