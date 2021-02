Che Tempo che fa: Renato Pozzetto manda a quel paese Marzullo in diretta, ecco cosa è successo

Attimi di non filtrata e spassionata diretta sono andati in onda ieri sera, durante la puntata del talk show di Fabio Fazio "Che Tempo Che Fa" su Rai3. A chiudere in bellezza la puntata ricca di ospiti che ha visto tra tutti, l'intervento da remoto del quarantaquattresimo presidente Usa, Barack Obama, un irriverente scambio di battute tra Gigi Marzullo e Renato Pozzetto, anche loro ospiti della trasmissione. Durante gli ultimi istanti di diretta, di fronte ad una delle proverbiali domande esistenziali poste da Gigi Marzullo, Renato Pozzetto stupisce tutti ed esplode in un plateale a diretto invito ad "andare a quel paese", lasciando Fazio nel totale imbarazzo.

APPROFONDIMENTI POLITICA Obama: «Le 3 cose a cui tengo di più nella vita?... RAI TRE Barack Obama ospite di Fabio Fazio: «Da bambino volevo fare... POLITICA Obama: «In troppi si sono arricchiti smisuratamente» MONDO Obama: «Dobbiamo investire sempre nella democrazia»

La risposta di Pozzetto a Gigi Marzullo!

Quella che tutti avrebbero voluto dare e nessuno ha mai avuto il coraggio di farlo.

P.s. Alzare il volume. pic.twitter.com/BQBcz5WX2D — Michele Galvani (@GalvaniM) February 8, 2021

In studio ad assistere alla scena, numerosi ospiti tra cui Nino Frassica, Orietta Berti, Mago Forest e Paolo Rossi. «Gigi hai una domanda per Pozzetto?» chiede Fabio Fazio al termine della puntata. «La vita è più un massaggio ai muscoli della coscienza o la coscienza è più il muscolo trainante della vita?» chiede Marzullo tentando di regalare alla puntata con un'elevata conclusione esistenziale e riflessiva. Ma è proprio in quel momento che Renato Pozzetto, dopo qualche istante di perplessità esternata in uno sguardo perso nel vuoto, distrugge il suo vano tentativo, e risponde di getto con un esternazione senza veli: «Ma va a cagar» si sente risuonare nello studio di Rai 3.

«Noo ci vediamo domenica prossima», cerca di chiudere in fretta il collegamento Fabio Fazio nell'imbarazzo creatosi tra gli ospiti, ma è ormai troppo tardi. Ed è nel pieno di questo imbarazzo che si chiude la trasmissione, con un Fabio Fazio inquadrato con le mani nei capelli sullo sfondo dei titoli di coda di una puntata iniziata con tutt'altro spessore.

Ultimo aggiornamento: 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA