L'attrice Rebel Wilson perde peso come Adele, fan sorpresi: la trasformazione è incredibile

Rebel Wilson è un volto conosciuto delle commedie al cinema e la sua trasformazione fisica non è passata inosservata. L'attrice di "Single ma non troppo" o di "Cosa aspettarsi quando si aspetta" è dimagrita nelle ultime settimane grazie a un migliore stile di vita. La 40enne, che ha fondato una carriera sulle sue rotondità e i personaggi in sovrappeso, ha pubblicato su Instagram degli scatti molto sensuali che hanno scatenato la curiosità e l'ammirazione dei followers.

Adele dimagrita 30 chili, la nutrizionista: «Vi svelo il suo segreto»

Adele, che cambiamento! Ha perso 30 chili con la dieta Sirt, ecco come ha fatto

Sulla scia di star come Adele, Rebel ha sfoggiato la sua perdita di peso mentre indossava un abito da sera.

«Hai un aspetto fantastico ... la tua pelle luminosa, bella figura, capelli sani. Ottimo lavoro, ragazza!», ha scritto un utente. «Adele chi?», ha ironizzato un altro alludendo alla cantautrice britannica che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta dopo il dimagrimento.



Il mese scorso Rebel ha rivelato di essersi prefissata l'obiettivo ambizioso di perdere peso per i prossimi mesi: vorrebbe togliere 75 kg di troppo in tutto. A chi le ha chiesto suggerimenti per tornare in forma ha suggerito: «Prova a fare un piccolo sforzo ogni giorno, so che alcuni giorni sono frustranti da morire, hai voglia di arrenderti, ti arrabbi per la mancanza di progressi, ma continua».

Ultimo aggiornamento: 17 Giugno, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA