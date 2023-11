Rebecca Staffelli minacciata in una canzone del trapper Mr Rizzus: «Incita a farmi del male, per paura ho cambiato casa»

Rebecca Staffelli, opinionista del Grande Fratello, ha denunciato il trapper Mr Rizzus per le frasi sessiste contro di lei contenute in una sua canzone. In tribunale a Monza la figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha dichiarato: «Non sapevo esistesse questa canzone, fino a che non ho visto sui social questo sconosciuto che cantava la frase su di me».

Lo riporta il Corriere della Sera.

Rebecca Staffelli in tribunale contro il trapper Mr Rizzus

La 25enne ha proseguito: «Un incitamento alla violenza che ha scatenato in me molta paura perché istigava altre persone a farmi del male, ed è stata seguita da insulti e minacce di altri che avevano condiviso a catena. Ho dovuto cambiare casa, avevo paura di uscire da sola». A processo sono finiti Mr Rizzus, all'anagrafe Simone Rizzuto, e un altro giovane lombardo, Simone P., che aveva riproposto il brano sul proprio profilo Instagram. Il trapper sarà giudicato con il rito abbreviato a gennaio, mentre l’altro ragazzo sta affrontando il giudizio ordinario.

La canzone di Mr Rizzus dice: «Sc***re la figlia di Staffelli». Una frase sessista di cui Rebecca Staffelli è venuta a conoscenza dopo che l'altro imputato ha condiviso la canzone su Instagram taggando la ragazza al fine di insultarla. Mr Rizzus non è nuovo a problemi con la legge: ha già rimediato una condanne per atti persecutori e per rapina aggravata. A luglio scorso aveva ricevuto un decreto di sorveglianza speciale.