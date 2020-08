​“Reazione a catena” su Rai1, battuto il record di parole indovinate

Dopo 13 anni a Reazione a Catena, il preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni tutti i giorni alle 18.30, la squadra Gli Amici al Var, è riuscita ad individuare ben 26 parole nel gioco dell'Intesa Vincente, superando il record di parole indovinate in questa prova durante le puntate del preserale. Il record apparteneva ai Tre Forcellini con 24.

Davanti a loro ormai solo lo storico record di 28 parole ottenuto dai Tre di Denari nel corso del torneo dei campioni di tre anni fa. Il sogno de Gli Amici al Var è riuscire a batterlo ed entrare così ancora di più nella storia del programma. Riccardo, Daniel e Paolo sono 3 ragazzi di Cuneo appassionati di calcio. Riccardo è laureando al Dams, Daniel sta frequentando la magistrale in psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Paolo si è laureato in Business and Management.



Ultimo aggiornamento: 17 Agosto, 08:40

