Raoul Bova e Rocio, «crisi sapientemente occultata da anni»? Esplode il gossip (e lui replica)

«Rappresentano il simbolo della coppia perfetta. Il problema è che lei non vede l'ora di sposarlo ma lui nicchia da tempo. I ben informati parlano di una crisi tra i due che durerebbe in realtà già da qualche anno e che verrebbe sapientemente occultata». La bomba l'ha lanciata Alberto Dandolo in uno dei suoi succolenti quiz su Dagospia dal titolo Indovinello per Oggi. E cliccando sulla news stavolta dietro al gossip abbiamo nomi e cognomi. Si tratta, secondo le indiscrezioni, di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Don Matteo, da Terence Hill a Raoul Bova: tutti i luoghi della... RAI Domenica In, Raoul Bova e il retroscena su Don Matteo. «Terence... LA STORIA Raoul Bova, botte in strada a un automobilista a Roma.... RIETI Rieti, l'attrice Rocío Muñoz Morales compagna di... RIETI Roul Bova, ecco come è andata a Varco Sabino la festa a... RIETI Raoul Bova, festa esclusiva di compleanno (50 anni) con Rocio a Rieti RIETI Raoul Bova, festa a sorpresa per i 50 anni: nessun vip tra gli... L'INTERVISTA Rocio Munoz Morales e l'amore con Bova: «Mi hanno descritto...

Domenica In, Raoul Bova e il retroscena su Don Matteo. «Terence Hill mi ha detto: "Scegliti un nome e prendi la tua strada"»

Raoul Bova e Rocio, c'è aria di crisi?

E se i nomi sono usciti forse qualcosa di vero c'è dietro. Ma di tutta risposta proprio l'attore replica con un post su Instagram al miele. «Buon compleanno amore mio». Ma tra Raoul e Rocio sembra regnare il sereno. Gli auguri alla sua compagna e madre di Luna, vengono ieri fatti anche in diretta tv. Ospite del programma Con il cuore nel nome di Francesco, presentato da Carlo Conti, Raoul Bova è stato protagonista di una breve ma intensa chiacchierata con il conduttore che alla fine ha ricordato il compleanno di Rocío Muñoz Morales. Ora sono addirittura, sono reduci dall'avventura sul set di Giustizia per tutti e stanno in queste ore stanno festeggiando il 34esimo compleanno dell'attrice.

Raoul Bova, botte in strada a un automobilista a Roma. «T'ammazzo»: l'attore va a processo

Le indiscrezioni

A rovinare il momento iddiliaco ci ha pensato quindi Dago? Non è la prima volta che si parla di crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Lo scorso dicembre 2021 il loro presunto allontanamento è stato sulla bocca di tutti, poi prontamente smentito dai diretti interessati con un’intervista di coppia al settimanale Grazia. Da tempo si parla inoltre di possibili nozze in arrivo per i due attori legati dal 2011, nozze che però ancora non arrivano.