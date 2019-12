Rai, lite Pd-M5S sulla nomina dei nuovi direttori dei Tg

di Simone Canettieri

Rottura Pd-M5S sulle nomine . Il veto disul cambio deidei tg, sta mandando su tutte le furie il Nazareno. Al punto che al consiglio d’amministrazione di domani l’amministratore delegato Fabrizio Salini porterà solo i nomi dei nuovi direttori delle principali tre reti (Stefano Coletta, Ludovico De Meo e Franco Di Mare). Ma soprattutto la consigliera di area dem, Rita Borioni, darà forfait in segno di protesta. «Per la mancata discontinuità a viale Mazzini», accusano dal partito di Nicola Zingaretti. Non solo: anche Riccardo Laganà, che è in quota dipendenti, non ci sarà per la mancata trasparenza scaturita dal caso della mail al presidente Marcello Foa da parte di un falso ministro Tria. «Salini è ostaggio dei 5 Stelle - dicono dal Pd - e noi questo non lo accettiamo».