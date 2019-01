Coppia di ragazze annuncia il matrimonio, ma i genitori dicono di “no”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I genitori di una delle due giovani hanno detto di "no", almeno davanti alla telecamere di "C'è posta per te" che questa sera su Canale 5 proporrà la storia di una coppia di innamorate che hanno deciso di sposarsi.La vicenda è inserita in una puntata del programma dicome sempre ricca di grandi ospiti a cominciare dae i calciatoriUna delle giovani ha invitato i familiari dall'altra parte della "busta", ma la reazione non è stata quella sperata."Lo so che non è facile accettare il fatto che sto per sposare una donna - dice in un video pubblicato sui social del programma - e vorrei dividere questo giorno con voi", ma i genitori, che hanno a fianco il figlio, scuotono la testa.