Raffaello Tonon, che fine ha fatto? Fa il cameriere in Romagna. «Si è rimboccato le maniche»

Raffaello Tonon, negli ultimi anni volto Mediaset, prima come opinionista a Pomeriggio 5, Maurizio Costanzo Show, poi come concorrente in vari reality show come il Grande Fratello e La Fattoria, di strada ne ha fatta.

Si è costruito una carriera solida che, tuttavia, sembra voler mettere all'angolo, mentre coltiva la sua vera passione.

La testimonianza

A rivelare il suo nuovo impiego è stato lui stesso mesi fa, ma Alessandro Rosica ha riportato alcune testimonianze di chi lo ha incontrato mentre serviva ai tavoli dell'osteria dove lavora: «Si è rimboccato le maniche e lavora come cameriere. Tanto di cappello a chi come te non scende a sporchi giochi pur di vivere. (...) Come vedete fa il cameriere in Romagna, non è una gag, fa proprio il cameriere. Tanto di cappello a lui che si guadagna la giornata con umiltà. Va a dare una mano spesso in questo locale».

Il nuovo lavoro

«Il mio primo grande amore è stato l’accoglienza, quella chiaramente a pagamento, in tutti gli hotel della riviera. Ero cliente e desideravo essere proprietario. Lo sono stato in passato. Da mesi collaboro in una realtà che mi scalda il cuore perché quando gli altri si divertono e tu con loro, non c’è da porsi domande. Rido con soddisfazione, oggi mi districo tra i piatti di portata, e le telecamere», raccontò Tonon su Instagram lo scorso febbraio.

«Quando i clienti mi chiedono:”È Tonon? Rispondo si ma il fratello ricco è a Milano, io ho bisogno della pensione. Grandi risate. Ho chiesto di fare questo scatto seduto, una volta funzionava così. L’oste in mezzo e i clienti affezionati intorno. Rimpiango i tempi andati, ragione per cui faccio del mio meglio affinché possano tornare».