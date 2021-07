Raffaella Carrà morta, l'ultimo post sui social e la sofferenza mascherata: «Il vostro affetto mi commuove»

Raffaella Carrà è morta a 78 anni. Che aveva compiuto pochi giorni fa, il 18 giugno. E com'è ovvio che sia era stata sommersa dagli auguri di tutti gli italiani innamorati delle sue canzoni. E lei aveva ringraziato, con un tweet sui suo profilo: «Grazie a tutti mi avete sommersa di auguri. Il vostro affetto mi commuove. Vi abbraccio e vi auguro un'estate con ritorno alla normalità».

Grazie a tutti! Mi avete sommersa di auguri, il vostro affetto mi commuove, vi abbraccio e vi auguro un’estate con ritorno alla normalità❤️🌞😘 — Raffaella Carrà (@raffaella) June 18, 2021

Il post è stato ricondiviso da tantissimi fan, che hanno ripescato il tweet e l'hanno inondata virtualmente di affetto. Si è spenta alle 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. Una forza inarrestabile la sua, che l'ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all'ultimo non l'ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. Neanche nelle ultime "uscite" social, come quella in occasione del suo compleanno. L'ennesimo gesto d'amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l'affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei.