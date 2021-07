Raffaella Carrà, il lungo addio: l'arrivo in Campidoglio per la camera ardente, Japino commosso Diretta tv

Raffaella Carrà, morta lo scorso 5 luglio all'età 78 anni, verrà omaggiata oggi a Roma con un lungo corteo che ripercorrerà i luoghi simbolo della sua lunga carriera, in attesa dei funerali che si svolgerrano venerdì 9 luglio alle ore 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli.

Raffaella Carrà, le tappe del corteo

APPROFONDIMENTI IL CORTEO FUNEBRE L'addio a Raffaella Carrà: l'arrivo del feretro nella... SPETTACOLI Raffaella Carrà, l'omaggio di decine di persone che... L'ADDIO Raffaella Carrà, oggi il corteo nei luoghi simbolo della sua... ROMA Raffaella Carrà, venerdì i funerali a Roma L'INTERVISTA Raffaella Carrà, Bob Sinclar: «Raffa, a far la disco hai... LO SCREZIO Raffaella Carrà, quando Lorella Cuccarini la attaccò... LUTTO Raffaella Carrà, l'eredità a chi andrà?... ITALIA Raffaella Carrà, dalla scritta in spiaggia al murale: il...

Le tappe del corteo funebre

La diretta tv

Ore 17:25 Il feretro è arrivato in Campidoglio dove è allestita la camera ardente. Ad attenderli la sindaca Virginia Raggi.

Ore 17:00 Il carro funebre ha fatto tappa al teatro delle Vittorie e poi davanti alla sede Rai di viale Mazzini dove è stato accolto anche qui dagli applausi commossi di una folla di fan. In omaggio alla più grande showgirl italiana è stato fatto osservato un minuto di silenzio. Raffaella Carrà «oltre al talento metteva in campo dedizione, lavoro e fatica e grandissimo professionismo. È stata un'artista unica capace di parlare ad intere generazioni, ad essere avanti nel tempo». Lo ha detto nella diretta del Tg1 l'ad Rai Fabrizio Salini, che all'arrivo del feretro davanti a Viale Mazzini, ha toccato il carro funebre in segno di omaggio e si è unito al lunghissimo applauso della folla e dei lavoratori Rai. Dall'auto, Sergio Japino a inviato un bacio verso le persone in attesa. Raffaella Carrà «ci mancherà - aggiunge Salini - ma ci piace anche ricordarla con quel sorriso che per lei era vitale. Era un modello e un punto di riferimento, anche per il servizio pubblico. I valori che esprimeva erano quelli che portiamo avanti». «È un grande momento di tristezza ma anche di unione nazionale - sottolinea in collegamento con il Tg1 il presidente della rai Marcello Foa - Raramente si è vista una commozione così diffusa e trasversale senza nessuna ombra ed è molto bello. Raffaella Carrà sapeva di essere un simbolo e se potesse vederci penso sarebbe contenta di un affetto così autentico, come lei è stata autentica per tutta la vita. Raffaella Carrà ha fatto quasi tutta la sua carriera con la Rai e la Rai le è stata vicino fino all'ultimo». Tra i dirigenti Rai che rendono omaggio all'artista e conduttrice davanti a Viale Mazzini anche i direttori dei canali Rai. «Ho un ricordo di un condensato di allegria e vera vitalità - dice Stefano Coletta, direttore di Rai1che da direttore di rai3, le aveva affidato l'ultimo programma, A raccontare comincia tu -. Avrei voluto riportarla su Rai1, lei ne era felice, ne abbiamo parlato fino a 15 giorni prima della pandemia. Ci siamo scritti fino a un mese fa, quando non ho più ottenuto risposta. Potevamo intuire qualcosa non andasse perché lei era veramente l'antidiva, puntualissima». La sua forza «era la grande determinazione nel capire cosa portare in tv e al primo posto c'erano sempre allegria e serenità. Lei non aveva mai orpelli». Il corteo ha ripreso la marcia verso il Campidoglio dove l'attende il sindaco Virginia Raggi, per la camera ardente.

Ore 16:45 Il feretro di Raffaella Carrà è arrivato, accolto dagli applausi della folla, con molte persone affacciate anche alle finestre, davanti al Teatro delle Vittorie, nella terza tappa del corteo funebre. All'interno dell'auto Sergio Japino, visibilmente commosso. Lungo la strada tante le persone che si fermano per renderle omaggio. Davanti al teatro, come nelle precedenti tappe c'è una gigantografia dedicata all'artista e conduttrice, con la scritta, Grazie, Raffaella. «C'è solo da ringraziare il talento straordinario di una signora che continuerà a farci ballare ma che è andata via senza rumore - ha detto nella diretta Rai Flavio Insinna, davanti al Delle Vittorie -. Quando è arrivata la notizia, speravo di aver letto male o che fosse uno scherzo di cattivissimo gusto. È andata via con il suo stile, con la stessa classe che ci ha regalato in scena». L'applauso «non finirà mai - aggiunge il conduttore - Raffaella ha reso il mondo più bello e leggero». La gente è tanta che l'auto riesce a riprendere il percorso solo dopo qualche minuto.

Ore 16:25 Lavoratori e colleghi del servizio pubblico affacciati alle finestre, e sul terrazzo della sede Rai di Via Teulada, hanno accolto, assieme alla folla, tra gli applausi, il feretro di Raffaella Carrà nella seconda tappa del corteo funebre. L'auto, preceduta da agenti della polizia municipale in moto, ha fatto un piccolo giro e si è fermata per alcuni minuti nel cortile interno, tra due ali di persone, per un altro lunghissimo applauso, prima di riprendere il percorso. «Raffaella è stata la protagonista del sorriso in un pezzo di storia italiana. La gente ha anche voglia di distrarsi e lei ha fatto i suoi programmi sempre in maniera intelligente ed alta, senza mai una volgarità - ha detto nella diretta Rai Bruno Vespa che ha atteso il feretro a Via Teulada insieme a Giancarlo Magalli - «Il successo non è regalato, è guadagnato giorno per giorno, a testa bassa e con umiltà. È la lezione di Raffaella» ha aggiunto il giornalista, che al ripartire del feretro non ha trattenuto la commozione. In collegamento con Rai1 anche Vincenzo Mollica: «Raffaella ha sempre fatto la tv da artista» ha ricordato.

Ore 16:05 Dopo aver attraversato Ponte Milvio il feretro della regina della televisione italiana raggiunge l'Auditorium del Foro Italico di Piazza de Bosis, in cui per anni andò in onda “Carramba!”, programma televisivo di grande successo e popolarità tra il 1995 e il 2008, felice combinazione di varietà e tv verità. Ad attenderla Milly Carlucci, collega Rai a cui la Carrà era legata in modo particolare. Milly Carlucci racconta di averla contattata senza ricevere risposta per il Cantante Mascherato alcuni mesi fa, senza ricevere tuttavia risposta. Probabilmente, spiega la presentatrice, Raffaella Carrà era già malata.Ad accogliere la salma, che fa tappa davanti al Foro Italico, sono centinaia di applausi spontanei del pubblico presente.

Ore 16:00 L'ultimo viaggio di oggi della regina della televisione italiana partie in via Nemea 21, dalla casa romana dell'artista, dove ha abitato per oltre 40 anni.



Seconda tappa in via Teulada 66, di fronte agli storici studi in cui Raffaella Carrà fece il suo debutto al fianco di Lelio Luttazzi nel 1961 con la trasmissione “Tempo di danza”. Negli studi di via Teulada venne realizzato nel 1983 anche un grande successo che riempì per la prima volta il mezzogiorno televisivo degli italiani “Pronto, Raffaella?”, tra quiz per i concorrenti da casa, coreografie e momenti di musica.



Il corteo si fermerà anche in un altro luogo che è stato una seconda casa per la cantante e presentatrice televisiva, il Teatro delle Vittorie, sede di tanti programmi Rai tra cui “Mille Luci”, che vide Raffaella Carrà accanto alla cantante Mina e dove la showgirl condusse in coppia con Corrado “Canzonissima” tra il 1970 e il 1971. Proprio al teatro delle Vittorie era stato realizzato l’ultimo show condotto dalla poliedrica regina della televisione “A raccontare comincia tu”.

La Nazionale omaggia la Carrà e poi canta Venditti e Notti Magiche dopo la vittoria contro la Spagna



Immancabile un momento di sosta anche davanti alla sede Rai di viale Mazzini dopo il quale il corteo si dirigerà verso il Campidoglio dove verrà allestita la camera ardente che resterà aperta dalle 18 fino alla mezzanotte di mercoledì 7, poi dalle 8 alle 12 e dalle 18 alla mezzanotte di giovedì 8 e infine venerdì 9 dalle 8 alle 11, per rendere omaggio a una donna che è stata un’icona della televisione e del costume popolare.

I funerali

I funerali si svolgeranno venerdì 9 luglio nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli dalle 12.

«Chiedo a tutti i suoi fan, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l'ultimo saluto virtuale a Raffaella», è il messaggio commovente lanciato ieri da Sergio Japino, per anni compagno dell'artista scomparsa.