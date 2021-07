Raffaella Carrà, Adriano Celentano la celebra in un video: fan commossi per lo “scherzo celeste”

Raffaella Carrà, artista e conduttrice di fama mondiale, vera e propria icona della tv, ci ha lasciati appena due settimane fa a seguito di un carcinoma ai polmoni. In molti ancora sono increduli di questa enorme perdita e da tempo in Rai vanno in onda spezzoni che la ricordano. Bionda, magra, sorridente, accogliente. Anche Adriano Celentano ha voluto omaggiare Raffaella con un video di 10 minuti andato in onda questa sera su Rai1 che ha commosso i tantissimi fan dell'artista bolognese.

APPROFONDIMENTI ITALIA L'immagine di Raffaella Carrà proiettata sulla sede Rai di... SPAGNA Raffaella Carrà, Madrid intitola una piazza in suo onore.... TELEVISIONE Stasera in tv, Carramba che sorpresa su Rai 1: tutte le... IL PERSONAGGIO Raffaella Carrà, in arrivo il musical italiano: nel 2022... LA DONAZIONE Raffaella Carrà, l'ultima foto e il regalo inaspettato a...

Nel frattempo è ritornato, su Rai1, “Carramba che sorpresa” per celebrare il talento di Raffaella. La rete ammiraglia ha fatto rivivere alcuni tra i momenti più belli dello show andato in onda per la prima volta nel 1995 che ha fatto registrare un successo straordinario dagli studi della Rai dell'Auditorium del Foro Italico. Lo show che mette lo spettatore al centro della narrazione televisiva e che ha fatto la storia della tv di fine secolo è stato riproposto nella sua formula originale dove Raffaella Carrà è stata capace di aggiungere delicatezza alle storie dei singoli realizzandone i desideri.