Paura per Pupo, atterraggio di emergenza: a rischio il Grande Fratello

Pupo , al secolo Enzo Ghinazzi, ha raccontato sui social una piccola disavventura in volo. Un piccolo incidente e il conseguenziale atterraggio d'emergenza potrebbero compromettere la sua presenza al Grande Fratello Vip domani. «A causa di questo ‘squilibrato’, il mio volo di ritorno per Roma subirà un forte ritardo. Spero di arrivare in tempo per il GF Vip», ha scritto sui social.



Il cantante, che quest'anno veste i panni dell'opinionista in studio, ha già saltato la puntata di venerdì scorso, nel giorno di San Valentino, e potrebbe mancare anche in quella che andrà in onda il 17 febbraio. Venerdì era impegnato a New York per celebrare i 40 anni di “Su di noi”, brano che esordì a Sanremo nel 1980. Ma il suo aereo, quello che avrebbe dovuto riportarlo a Roma, è in forte ritardo, poichè - volando verso New York - ha dovuo fare un atterraggio di emergenza a Londra.





Il tutto a causa di un passeggero "indisciplinato e squilibrato". «Un passeggero molto indisciplinato ha costretto il volo AZ 608 in servizio da New York a Roma a un atterraggio di emergenza a Londra. A causa di questo 'squilibrato', il mio volo di ritorno da New York a Roma AZ 609 subirà un forte ritardo. Spero di arrivare in tempo per il GF Vip». Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio, 13:02