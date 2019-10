Propaganda, riappare "Missouri 4": «Ho perso la pace interiore...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da qualche mese non si sapeva più nulla di lui, almeno sui social., famoso come "Missouri 4", è tornato a parlare. E lo ha fatto tranquillizzando gli spettatori di, la trasmissione di La7 nella quale ha partecipato per anni: «Ciao carissimi amici "propaganders" vi chiedo scusa se vi ho fatto preoccupare, non volevo». Il tassista che non ha partecipato alle prime tre puntate dello show condotto da Diego Bianchi ha detto di voler ritrovare un po' di pace interiore per capire cosa fare da grande...