Primo Reggiani a Verissimo, chi è? I genitori (famosi), l'uso di droghe, il dolore per la morte del padre, la vita privata e il figlio

Primo Reggiani: il dolore per la morte del padre

Primo Reggiani nasce a Roma il 5 novembre 1983 (ha 40 anni) è un attore italiano. Figlio dell'attore toscano Aldo Reggiani e dell'attrice pugliese Caterina Costantini. Aldo è scomparso prematuramente a soli 66 anni, a causa di un’ischemia, nel 2013. Primo subì duramente la morte di suo papà a causa della separazione, avvenuta anni prima, dei genitori. Lui viveva con la madre e ha sempre dichiarato di aver sofferto molto per l'assenza di una figura paterna costante. Anche se il rapporto con il padre è stato un rapporto unico, Primo Reggiani confessa a Nuovo di aver sofferto per non aver avuto una famiglia unita su cui contare: «Sono figlio unico e, dopo la separazione dei miei, sono cresciuto con mia madre, che è un’attrice. Ma lei, per motivi di lavoro, a casa non c’era quasi mai. Per questo, quando mi hanno proposto di fare la fiction, non capivo certe dinamiche e, per la prima volta, mi sono reso conto di quello che mi è mancato: il valore di una famiglia».

L'uso di droghe e il periodo punk

E proprio per questo dolore che non riusciva a metabolizzare Primo Reggiani ha attraversato momenti duri nella sua gioventù, facendo uso anche di droghe: «Sono stato un figlio piuttosto impegnativo e molto curioso. Ho passato un periodo punk, dove giravo con l’orecchino e ho provato anche la droga. Per fortuna, oggi, sono ancora qui a raccontare quei momenti che ormai appartengono al passato. Era un modo per attirare l’attenzione dei miei genitori, che erano troppo presi dai loro impegni e non c’erano mai».

La carriera

Primo debutta giovanissimo nel film tv Favola (1996), regia di Fabrizio De Angelis, con Ambra Angiolini. Nel 1997 ha una parte ne La piovra 8 - Lo scandalo, regia di Giacomo Battiato, dove interpreta Tano Cariddi da adolescente. Nel 1998 esordisce nel cinema con il film L'ultimo capodanno, regia di Marco Risi. Successivamente lavora in piccoli ruoli soprattutto in varie produzioni televisive. Il suo primo ruolo da protagonista è quello di Fernando nel film Rosa Funzeca (2002), regia di Aurelio Grimaldi. Nel 1998 fa la sua prima esperienza nel grande schermo con L’ultimo capodanno, diretto da Marco Risi. Gli anni avvenire sono per Primo, ricchi di soddisfazione, in cui recita per diverse produzioni televisive, come Anni ’50, Ciao professore, La squadra e Il bello delle donne. Ma se fino ad allora gli erano stati affidati solo ruoli secondari, è nel 2022 che finalmente ottiene la sua prima parte da protagonista nel film Rosa Funzeca. Sono tantissime le fiction e i film cinematografici che hanno visto la sua partecipazione. Tra i più importanti citiamo Orgoglio, serie trasmessa su Rai 1 tra il 2004 e il 2005, e Grandi domani, prodotta da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo e andata in onda su Italia 1. Al cinema ricordiamo invece il 2010, quando Gabriele Muccino lo ha diretto in Baciami ancora. Recentemente Primo Reggiani ha confermato la sua bravura in Mina Settembre e Lea – Un nuovo giorno, entrambe fiction di Rai 1. Nel 2023 è uno dei protagonisti della fiction di Canale 5 «Il Patriarca», con Claudio Amendola, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio e Giulia Schiavo.

Vita sentimentale

Dal 2008 al 2011, ha avuto una relazione con l’attrice Martina Stella. Dal 2014 al 2016 è stato legato sentimentalmente all’ex velina di Striscia la notizia, Costanza Caracciolo. Successivamente, ha iniziato una relazione con Federica Pacchiarotti, sua attuale compagna che è ben lontana dalle luci dei riflettori. La coppia ha avuto un figlio, Romeo, nato il 1 settembre 2021.