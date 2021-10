Premio Nobel 2021 per la Letteratura va al tanzaniano Abdulrazak Gurnah

Il Premio Nobel 2021 per la Letteratura va al 73enne tanzaniano Abdulrazak Gurnah «per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti». È la motivazione annunciata dall'Accademia di Svezia.

E' nato nel1948 e cresciuto nell'isola di Zanzibar ed è arrivato in Inghilterra come rifugiato alla fine degli anni '60. È stato professore di inglese al Postcolonial Literatures at the University of Kent a Caterburry.