Il Campiello annuncia la cinquina in tv: «Ma per la finale non abbandoneremo Venezia»

VENEZIA - La pandemia non ferma il Premio Campiello che si prepara a un'edizione «che passerà alla storia anche per la festosità» come annuncia il presidente della giuria dei Letterati Paolo Mieli in videoconferenza. La cinquina finalista verrà annunciata lunedì 1 giugno alle 15.45 in diretta su Rai5 nel corso del programma 'Terza pagina'. Durante la trasmissione, condotta da Licia Troisi, il presidente della giuria Mieli ripercorrerà il dibattito tra i componenti della Giuria e l'esito della votazione. «I libri arrivati a questa edizione - ha spiegato Piero Luxardo, presidente del Comitato di Gestione del Premio - sono 222 tra i quali è stata selezionata una short list di 56 titoli tra i quali verrà scelta la cinquina».

CANALI SOCIAL

Nei giorni successivi all'annuncio della cinquina finalista, i principali estratti della votazione verranno pubblicati sui canali social del Premio Campiello. Il primo giugno verrà inoltre annunciato il vincitore del Premio Campiello Opera Prima, per il quale sono arrivate 25 segnalazioni. Il riconoscimento viene attribuito dal 2004 ad un autore al suo esordio letterario. Nel corso del programma ci sarà anche il collegamento con il presidente della Fondazione Premio Campiello Enrico Carraro. I componenti della giuria sono Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia Calandrelli, Philippe Daverio, Chiara Fenoglio, Luigi Matt, Ermanno Paccagnini, Lorenzo Tomasin, Roberto Vecchioni, Emanuele Zinato. La serata finale si svolgerà in autunno ma sono ancora da definire «luogo, ora e giorno» ha detto il presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. «Saranno agevolati eventi all'aperto, ma ci vogliamo tenere ancora qualche settimana per essere sicuri di come e dove si svolgerà. Non abbandoneremo Venezia». Ultimo aggiornamento: 15:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA