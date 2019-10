Povia ricoverato in ospedale, sarà operato: «Ho paura, ma sono in buone mani»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantantee annuncia di essere pronto per un’. Il cantante, vincitore del2006 con il brano "Vorrei avere il becco", ha pubblicato un post suin cui comunica la notizia ai suoi fan. Il video è accompagnato dalla sua foto e una sua canzone, seguiti da una didascalia in cui spiega quanto sta avvenendo, senza però entrare nei particolari: «Sono in ospedale..pronto per essere operato domattina per una cosa che nel tempo si è aggravata. Ho paura ma sono in buone mani, qui c’è un team fantastico. Al risveglio vi leggero».«Mi hanno sempre chiesto qual è la mia canzone più bella - ha proseguito il cantante - ora lo posso dire.. questa, ascoltatela vi emozionerà. Mettete commenti belli eh!! Tornero' quando staro' meglio e spero col cuore che arriveranno buone notizie. #sognounfuturomagico (vi voglio bene eterni bambini)». Numerosi i commenti da parte dei suoi follower, che in gran parte gli augurano pronta guarigione e notizie sull’esito dell’intervento.