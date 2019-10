Porta a Porta, Saverio Raimondo e l'incontro tra Salvini e Renzi: ecco il "plastico" del dibattito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un plastico per “spiegare” l’incontro – scontro televisivo fra Matteo Renzi e Matteo Salvini nel salotto televisivo di "", condotto da Bruno Vespa, e capire chi dei due ne è uscito vincitore.Ieri sera durante la tramssione Saverio Raimondo, al cospetto dei due ospiti politici Graziano Delrio e Renato Brunetta, ha fatto costruire un plastico del programma, perchè la scena "è stata teatro di una vera e propria rissa tra due balordi: da una parte il mostro di Firenze, dall'altra il mostro..e basta. Sono state date anche due visioni del mondo differenti, il populismo e l'egocentrismo...".Saverio ha svelato anche il motivi del confronto: "Renzi e Salvini sono i primi politici dopo 13 anni ad accettare un confronto in tv, forse perchè non hanno più nulla da fare: uno si è dimesso da solo l'altro ha il 4%. L'altra sera quello che contava di più era Bruno Vespa, che ha fatto 25% di share, quasi quanto Salvini alle Europee!!"