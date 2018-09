Salvini e Toninelli primi due ospiti di Bruno Vespa che torna da martedì 11 su Rai1 con “Porta a porta”

Martedì Salvini e mercoledì Toninelli. I due ministri saranno i primi ospiti del salotto di Bruno Vespa, che torna da domani in seconda serata su Rai1. Ad annunciarlo il giornalista e padrone di casa: «Cominciamo con il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, il giorno dopo avremo in studio il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, mentre il 26 ci sarà una sorpresa, Farah Diba, vedova dello scià Reza Pahlavi. Entro le prossime settimane contiamo di ospitare tutti i leader politici e speriamo quanto prima anche il premier Conte».



Torna «Porta a porta» per la 24esima stagione da martedì 11 settembre, con tre puntate settimanali: martedì, mercoledì e giovedì. Nell'Italia che sta cambiando, il programma, rileva Vespa, «offre la continuità di un'informazione puntuale e corretta sui grandi temi di attualità: dalla politica all'economia, dai grandi fatti di cronaca al costume in evoluzione. Reportage e interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura arricchiscono l'offerta editoriale. I politici vengono perché sanno che la nostra è una trasmissione seguita da un pubblico trasversale».

Nella puntata dedicata a Genova con ospite Toninelli ci sarà anche il plastico - dice Vespa - nonché un altro ospite che conosce benissimo quel ponte e la sua storia e che ci aiuterà a capire». Si parlerà di vaccini, ma il ministro Grillo al momento ha declinato l'invito di Vespa.

