Porno in diretta tv durante la partita: incidente a luci rosse e imbarazzo nello studio televisivo

Incidente a luci rosse per la nota emittente televisiva Bbc. Durante il match di FA Cup tra Liverpool e Wolverhampton, lo studio è stato coinvolto in un momento di imbarazzo: in collegamento pre-partita con l'ex stella del calcio inglese, oggi conduttore, Gary Lineker si è trovato a dover fare i conti con un audio porno che è partito in sottofondo, con un volume così alto che difficilmente non poteva essere sentito dai telespettatori e dagli ospiti in studio.

Gary Lineker stava cercando di collegarsi con l'inviato, quando è partito lo strano audio che riproduceva gemiti di una donna durante a un rapporto sessuale. È calato il gelo in studio e il conduttore, diventato rosso per l'imbarazzo, ha tentato di ironizzare sulla surreale vicenda: «La smetti di fare quei rumori, Danny» ha detto rivolgendosi al commentatore Danny Murphy che era in collegamento dallo stadio di Anfield. Ore dopo sono arrivate le scuse direttamente dall'emittente televisiva: «Ci scusiamo con i nostri telespettatori che si sono sentiti offesi da quanto accaduto durante la copertura dal vivo degli eventi calcistici di questo pomeriggio. Stiamo investigando per capire cosa sia accaduto».

Il video ha fatto il giro del web diventando virale sui social e lo stesso Lineker su Twitter ha ironizzato sulla vicenda condividendo lo scatto di un telefono che riproduceva quei rumori: «Bene, abbiamo trovato questo registratore sul retro del set. Come sabotaggio, è stato piuttosto divertente», ha concluso il conduttore svelando l'arcano.