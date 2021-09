In piazza dei Sanniti a San Lorenzo era un'istituzione così come per la Capitale. La sua trattoria, Pommidoro, un punto di incontro per artisti e intellettuali. Perché Aldo Bravi, morto ieri a 83 anni, ha attraversato in lungo e in largo la storia della Capitale. Il regista e scrittore Pier Paolo Pasolini, aveva cenato lì la notte del 2 novembre prima di essere barbaramente ucciso all'Idroscalo di Ostia: era pure lui, un cliente fisso nella...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati