Jo Squillo fuori di sé a Pomeriggio 5: «Ho il diritto di andare alle Maldive»

Ieri nel salotto di Canale 5, Pomeriggio 5, si è parlato di vacanze vip all'estero in tempo di Covid. Tra gli ospiti in studio, Jo Squillo che ha fatto parlare di sé per le foto dalle Maldive durante il periodo natalizio.

La cantante spiega cosa è accaduto: «Non sono andata in vacanza, ma per lavoro. Produco tre format televisi e abbiamo registrato alcune puntate da lì. Inoltre, faccio la cantante da quarant'anni e se mi chiamano all'estero per dei concerti vado. È il mio lavoro». La spiegazione di Jo Squillo non convice Caterina Collovati che replica: «Non è stato comunque delicato postare foto dall'estero in un momento del genere».

La cantante s'infuria: «Rivendico il diritto di fare quello che mi è permesso. Non ho violato le regole». Barbara D'Urso riporta la calma in studio e conclude: «Jo si è spostata per lavoro. Parliamo di chi è andato in vacanza».

