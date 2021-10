Pippo Franco, sospetti sul suo Green pass: indagato il suo medico per «false certificazioni»

Sotto elezioni comunali, scoppia un caso a Roma. C’è anche il Green pass di Pippo Franco al vaglio dei carabinieri del Nas di Roma che indagano su presunte certificazioni vaccinali false nella Capitale. L’attore, 81 anni, è fra i pazienti del medico di base del quartiere Appio-Tuscolano indagato dalla Procura di Roma per aver inserito nel sistema informatico regionale un centinaio di attestazioni non regolari, basate su esenzioni non dovuto o su attestazioni di immunizzazione per vaccini mai somministrati. Lo riporta Il Fatto Quotidiano L'attore è candidato alle elezioni comunali di Roma con la lista civica di Enrico Michetti. «Pippo Franco? Se venissero confermate le notizie relative a presunti Green pass falsi sarebbero gravissime. Auspico che si faccia subito chiarezza su questa vicenda», il commento dell'Assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. Gli inquirenti indagano a Roma su una vasta rete di Green pass irregolari. Al centro dell’inchiesta c’è lo studio del medico, considerato una sorta di centrale di produzione di certificati falsi. Questi sarebbero stati rilasciati a vip, sportivi, imprenditori e, in generale, a persone legate alla cosiddetta Roma bene, attraverso alcuni mediatori.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Pippo Franco si candida con Michetti a Roma: «Potrei fare... VERSO IL VOTO Pippo Franco si candida con Michetti alle elezioni comunali di Roma.... IL VOTO Elezioni amministrative: calciatori e vallette, i volti noti puntano... IL PIANO Stadio della Roma, il sì dei candidati: quattro aree favorite.... ROMA Elezioni amministrative: depositate tutte le liste dei candidati, da... IL DECRETO Green pass obbligatorio a lavoro, dai controlli alle sospensioni:... ROMA Green pass ai no vax, indagato medico di base a Roma IL PROBLEMA Green pass seconda dose, nel Lazio non arriva: cosa fare per ottenere...

Se state sospirando di sollievo per la fine dell’era Raggi o per il crollo della Lega, ricordatevi che c’è sempre il rischio “Pippo Franco assessore” a tenere alta l’adrenalina. — alessandro trocino (@aletrocino) October 4, 2021

Il Fatto Quotidiano racconta oggi che Pippo Franco (non indagato) abita però nel quadrante nord della città, ben distante alla semiperiferia sud-est della zona Tuscolana. Un fattore che ha insospettito non poco gli investigatori del Nas. Va specificato che, all’interno della stessa regione, non è in alcun modo vietato iscriversi nelle liste di un medico di famiglia legato a un’Asl diversa da quella di residenza. Sia a La Verità che a Myrta Merlino durante L’Aria che Tira Pippo Franco aveva risposto in modo non chiaro e netto alla domanda sulla vaccinazione contro Covid-19. «Ho il Green pass ma più di questo non voglio dire», la risposta secca. Su Instagram, scrive sempre il quotidiano, «ha pubblicato una foto ritratto nello studio del medico indagato e la frase “scettico ma vaccinato”». Il post comunque attualmente non compare più tra quelli del suo profilo.