Morto Pietrangelo Gregorio: nel 1966 lanciò TeleNapoli, la prima tv privata italiana

Fu lui ad inventare la prima televisione libera italiana. È morto a 90 anni l'ingegner Pietrangelo Gregorio, considerato l'inventore della prima televisione libera italiana, ai tempi in qui sul piccolo schermo c'erano solo il primo e il secondo canale della Rai. La sua "Telediffusione-TeleNapoli" iniziò le trasmissioni il 24 dicembre 1966 per circa 180 bar e locali pubblici collegati. Nove anni dopo, TeleNapoli contava sei studi televisivi, 150 dipendenti e 15 giornalisti. Nel 1976, dopo la liberalizzazione dell'etere, Gregorio fu tra i fondatori di Canale 21, altra storica emittente televisiva.



Volto noto e amato dal pubblico napoletano, ha condotto per oltre mille puntate una trasmissione aperta alle telefonate dei cittadini, 'Filo direttò. Inventore e detentore di vari brevetti nel settore delle telecomunicazioni, nel settembre scorso aveva ricevuto dal sindaco Luigi de Magistris la medaglia della città in occasione dei suoi 90 anni. «Pochi mesi fa in Sala Giunta avevamo premiato l'ing. Pietrangelo Gregorio per i suoi novant'anni e per la sua splendida carriera. Oggi sapendo della sua scomparsa ne ricordiamo il tratto gentile e la luminosa creatività. Siamo vicini alla sua famiglia». Così il cordoglio del sindaco Luigi de Magistris.

