Morto il giornalista veneziano Piero Ostellino, ex direttore del Corriere

VENEZIA - E' morto oggi a Milano, giornalista veneziano, aveva 82 anni: prima corrispondente dall'estero e poi direttore del Corriere della Sera tra il giugno 1984 e il febbraio 1987, quindi opinionista, era della scuola illuminista dei grandi pensatori scozzesi. Nato a Venezia il 9 ottobre 1935, Ostellino si era laureato in. Nella città piemontese, all’inizio degli anni Sessanta, nemmeno trentenne era stato tra i fondatori del prestigioso Centro di ricerca Luigi Einaudi e della rivista ad esso collegata, «Biblioteca della Libertà». Due importanti oasi di studio, ricerca e riflessione a presidio dei valori occidentali, che proprio in quel periodo vivevano in Italia una fase di eclissi, accentuata in seguito dall’effetto delle agitazioni studentesche e operaie nel biennio 1968-69.Penna colta e spesso acuminata, Ostellino aveva intrapreso la carriera giornalistica molto giovane ed era approdato al «Corriere della Sera» nel 1967. Tre anni fa era passato al Giornale.E' stato autore di libri e saggi a partire dal 1972 con "Il diplomatico" per Vallecchi; poi Vivere in Russia, Milano, Rizzoli, 1977; Vivere in Cina, Milano, Rizzoli, 1981; In che cosa credono i russi?, Milano, Longanesi, 1982; Mao Tse-tung, Milano, Fabbri, 1983; I nuovi militari. Una radiografia delle Forze armate italiane, con Luigi Caligaris, Milano, Mondadori, 1983, Cose viste e pensate, Milano, Rizzoli, e Gorbaciov e i suoi fratelli, Bologna, Il Mulino, 1991. Quindi "Il dubbio. Politica e società in Italia nelle riflessioni di un liberale scomodo", Milano, Rizzoli, 2003 e infine Lo stato canaglia. Come la cattiva politica continua a soffocare l'Italia, Milano, Rizzoli, 2009.