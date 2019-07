Pierluigi Diaco s'infuria durante l'intervista a Umberto Smaila a Io e Te: «Avete bevuto?»

di Emiliana Costa

Pierluigi Diaco

imbarazzo in diretta a. Oggi, il conduttore del programma pomeridiano di Rai1 ha intervistato. Durante l'qualcosa è andato storto e Diaco si sarebbeMa andiamo con ordine.Il giornalista stava iniziando il percorso fotografico per raccontare l'ospite in studio. E commentando gli scatti dice: «Ecco la foto di te da bambino con tuo papà». Ma Smaila replica: «Quelli siamo io e mio cugino». Le foto scorrono e Diaco ci riprova: «In questa foto tua madre e tuo padre». Ma anche stavolta c'è un errore. «Sono mia zia e mio cugino», corregge Smaila. A quel punto, Diaco sbotta: «Ma perché c'è sempre tuo cugino? In regia avete bevuto? Gli autori sono impazziti?».L'artista veronese ci scherza su: «È il momento d'oro di mio cugino». Per fortuna, alla fine, appare la foto della mamma di SmailaE l'intervista di Pierluigi Diaco può andare avanti.