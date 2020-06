Diaco parla della salute di Mara Venier e si infuria in diretta col finto pappagallo

Pierluigi Diaco s'infuria in diretta a Io e Te: «Avete tempi antitelevisivi». Oggi, il conduttore del salotto estivo di Rai1 è andato su tutte le furie durante un momento particolare della puntata. Diaco stava aggiornando i telespettatori sulle condizioni di salute di Mara Venier, poi lo sfogo.

Il conduttore lancia la foto inviata da Mara, che la vede ritratta con il gesso al piede mentre guarda Io e Te. A quel punto il finto pappagallo Enzo chiede al conduttore: «Hai sentito Mara?». E lui s'infuria con la regia: «Questa cosa era preparata, ma il pappagallo doveva ovviamente parlare prima che apparisse la foto, non dopo. Fate pace in regia, avete tempi antitelevisivi».

Poi, Diaco conferma che la conduttrice di Domenica In sta meglio e domenica sarà in diretta. Dopo il momento di gelo, la trasmissione continua.

Mara Venier, record di ascolti nonostante il piede rotto: domenica prossima sarà in onda



Ultimo aggiornamento: 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA