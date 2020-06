Gervaso morto, Pierluigi Diaco in lacrime a Io e te: «Gli avevo chiesto di far parte del programma»

Pierluigi Diaco in lacrime a Io e te : «Non è stata una bella giornata per me, è volato in cielo...». Oggi, il conduttore del salotto estivo di Rai1 si è commosso in diretta, rivelando al pubblico di aver avuto una brutta notizia subito dopo la puntata di ieri pomeriggio.

Morto Roberto Gervaso, quel sorriso del maestro d’aforismi

«Mi vedete con il sorriso - dice commosso Diaco - ma in realtà ieri per me non è stata una bella giornata. Subito dopo la trasmissione ho saputo che un amico di tutti e un mio amico personale, Roberto Gervaso, è volato in cielo. Non sapete che io gli avevo chiesto di entrare a far parte della squadra della versione notturna, ma per motivi di salute di cui ora non voglio parlare non ha potuto. Ma ieri non mi aspettavo quella notizia».

E continua: «Purtroppo non è il tuo ennesimo colpo di scena. Adesso ci osservi con il tuo sguardo acuto e meriti di inviarci qualcuno dei tuoi aforismi. Ti vogliamo un bene dell'anima». Applausi in studio.

