Pier Luigi Bersani dimentica la mascherina a diMartedì, il siparietto con Bruno Tabacci

Siparietto a diMartedì, su La 7, da Giovanni Floris nella puntata di ieri sera. Pier Luigi Bersani e Bruno Tabacci sono stati i protagonisti del piccolo sketch non previsto. I due parlamentari erano ospiti della trasmissione e si sono alternati. A un certo punto l'ex segretario del Partito Democratico è uscito dimenticando la mascherina su quella che era la sua poltrona. In suo aiuto è corso Bruno Tabacci prendendola e restituendola. La battuta è stata inevitabile e ha scatenato le risate del pubblico: «Io porto sempre Tabacci quando...».