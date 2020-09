Piazza Pulita, la deputata negazionista Cunial cerca di baciare l'inviato: «Io non uso la mascherina»

I negazionisti del Covid sono ovunque, anche in Parlamento. È il caso della deputata Sara Cunial, ex M5S, ora nel gruppo misto, protagonista di un'insolita aggressione ai danni di Alessio Lasta, inviato della trasmissione PiazzaPulita. In un servizio andato in onda ieri sera su La 7, e anticipato da alcuni lanci sui social, si vede la deputata provare ad abbracciare e baciare l'inviato senza utilizzare la mascherina.

Lasta intercetta la Cunial in una manifestazione di negazionisti a Padova e le chiede se indossa mai la mascherina. La risposta è spiazzante: «Mai, lo sai che ti stai ammalando mentre indossi la mascherina? Io altrimenti ti abbraccio amore, tesoro». Sara Cunial prova ad avvicinarsi al viso del giornalista che risponde stizzito: «Ma la smette di fare queste buffonate? Ci sono 35mila morti in Italia e deve avere rispetto per le persone». La deputata non demorde: «Sei tu che devi smetterla di rinnegare l'intelligenza delle persone che sono qui presenti». La scena è diventata virale sui social, condivisa in primis dagli account social di PiazzaPulita.



++ La Parlamentare CUNIAL ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo nel tentativo di dimostrare che il virus non esiste ++ Stasera a #Piazzapulita un'inchiesta sui negazionisti del covid.

