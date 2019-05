«La fontana di piazza Navona è una discarica», cittadino telefona al Comune: la risposta spiazza

di Veronica Cursi

Ladi piazza Navona trasformata in una discarica a cielo aperto. Con pezzi di cartone, buste, fogli di giornale, carte di gelato che galleggiano nell'acqua di uno dei monumenti più famosi di Roma. E' domenica 5 maggio, sono le 12, un cittadino ha l'ardire di segnalare allo 060606, il centralino del Comune di Roma, quello scempio. E la sua telefonata tragicomica viene ripresa e postata su Facebook collezionando centinaia di condivisioni. «Ho segnalato lo stato indecoroso della Fontana dei Fiumi - scrive Paolo Grassi - Sapete cosa mi hanno risposto? E' domenica telefoni domani mattina».«Solo a seguito di mie garbate ma ferme insistenze - continua - sono stato collegato con altre voci finché ho potuto rilasciare formale segnalazione. Ho dovuto telefonare perché non si trovava un solo vigile in tutta la piazza. E' possibile?». Nel video si vedono anche turisti che fanno le foto a quel degrado: la grande bruttezza della Citta Eterna.Guardare il gioiello del Bernini ridotto in quello stato è veramente un colpo al cuore. Ai rifiuti già buttati per strada ieri si è aggiunto anche il vento che ha contributo a distribuire altre buste e plastiche dentro la fontana. E adesso tutti si chiedono: «Si possono individuare e multare i responsabili?». Bella domanda.