Petrenko, direttore d'orchestra ha un malore durante concerto a Milano: medico sul palco. Poi si riprende e termina lo spettacolo

Grande spavento all'esibizione della Royal Philharmonic Orchestra questa sera al Conservatorio di Milano. Mentre stava dirigendo il Concerto in re maggiore per violino e orchestra di Cajkovskji con solista Julia Fisher, il maestro Vasily Petrenko ha avuto un malore.

Milano, malore durante il concerto per il maestro Petrenko

Sul palcoscenico è salito un medico appena prima che una voce all'altoparlante chiedesse se c'era un dottore in sala. Nel frattempo il direttore 47enne si è rimesso e ha deciso di continuare il concerto che fa parte del festival Mito. E così ha ripreso a dirigere, anche se per precauzione da seduto. Si è alzato solo alla fine della composizione di Cajkovskji fra gli applausi scroscianti del pubblico per lui e per Fisher che ha poi eseguito come bis il capriccio n. 13 di Paganini.

Dopo l'intervallo, durante il quale è stato portato da mangiare al maestro Petrenko, il concerto è ripreso normalmente con la sola accortezza di uno sgabello sul podio in caso di bisogno. L'appoggio non è comunque servito e Petrenko ha diretto in piediI i Quadri di una esposizione di Modest Musorgskji conclusi con gli applausi di un pubblico riconoscente.