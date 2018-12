Morta Penny Marshall, la star di Laverne â€‹& Shirley Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Penny Marshall, conosciuta in Italia come Laverne De Fazio della serie Laverne & Shirley, è morta nella sua casa sulla colline di Beverly Hills, a Los Angeles, per complicazioni dovute al diabete di cui soffriva da anni. L'attrice e regista aveva 75 anni e la notizia della scomparsa è stata data dall'agente dell'artista.La carriera da regista di Penny Marshall fece registrare un record. Con Big, che vedeva protagonista Tom Hanks nei panni di un bambino che si ritrova improvvisamente adulto, fu la prima donna a incassare più di 100 milioni di dollari al botteghino.